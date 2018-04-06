Штучний інтелект допоможе шукати позаземне життя Суспільство | 06-04-2018, 12:49 0 163 Вчені з Плімутського університету у Великій Британії навчили штучний інтелект передбачати ймовірність існування життя на інших планетах.

Проект представили на Європейському тижні астрономії та космічних наук в Ліверпулі, деталі дослідження опублікували на сайті Плімутського університету, повідомляє Громадське.



Для пошуку позаземного життя, вчені використовували нейронну мережу — комп’ютерну програму, що працює за принципами організації мереж нервових клітин живого організму і здатна до самонавчання.



Спочатку вчені ввели в неї дані про оптичні спектри об’єктів Сонячної системи, де є життя (Земля), або ж де вона з найбільшою часткою ймовірності може існувати (Марс, Венера і супутник Сатурна Титан — єдиний в Сонячній системі супутник, у якого є своя атмосфера).



Потім нейромережа почала аналізувати спектри планет, що обертаються навколо інших, далеких від нас зірок. В цілому програма обробила дані понад 100 спектрів, кожен з яких містить кілька сотень параметрів, що свідчать про придатність або непридатність планети для життя.



Всі об’єкти, які нейромережа визнає потенційно населеними, розподіляються на п’ять груп: схожі на Землю в її нинішньому вигляді; на Землю, коли вона тільки формувалася; на Марс, Венеру та Титан.





За словами вчених, нейромережа навчилася правильно визначати нові спектри, з якими раніше не стикалася.



"З урахуванням результатів спостережень, що отримані з наземних і космічних телескопів, цей метод може виявитися вкрай корисним для категоризації різних типів екзопланет", — пояснив учасник проекту професор Анджело Канджелозі.



За задумом вчених, технологія в майбутньому дозволить автоматично обчислювати космічні об’єкти, на які астрономам, які займаються пошуком позаземного життя, слід звернути найпильнішу увагу.