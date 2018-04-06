6 квітня: народний календар і астровісник Суспільство | 06-04-2018, 12:50 0 158 Сьогодні Страсна п’ятниця; завершуємо передсвяткові приготування і стаємо в позу ластівки.

Сьогодні Церква згадує (можна сказати – щораз заново переживає) хресну смерть Ісуса Христа, зняття з Хреста Його тіла і погребіння Його.



Здавна у Страсну п’ятницю родинне життя українців набувало особливого настрою. Люди намагалися якомога менше розмовляти, не кричати і не лаятися, не встрявати в суперечки. У цей день, окрім дітей і хворих, ніхто не їв, не дзвонили у дзвони, хіба що били в «клепала» – дерев’яну чи бляшану дошку. Увечері майже всі йшли до церкви на поклоніння Святій Плащаниці – у неї був замотаний Ісус після зняття з хреста. Мовчки слухали канон «Плач Богородиці» і приглушене читання Євангелія, адже веселитися не випадало, «бо Христос на розіп’ятті…». Повернувшись з відправи, трохи підкріплювались і знову бралися за роботу; не годилося лише шити, прати, прясти та стругати, «бо то великий гріх!» адже Спасителя розіп’яли і поклали в гроб.



Погодні прикмети такі: якщо ніч тепла – на добру весну, холодна – «не жди з моря погоди».



З іменинами вітайте Артема, Якова, Захара, Петра.



Сьогодні 20-ий місячний день. Починається більш-менш гармонійний період. Втім, головна небезпека дня – нарікання на долю. Остерігайтеся нині зневіри! Коли наляжуть важкі думки, женіть їх молитвою: «Нехай буде воля Твоя!» І тоді обов’язково попустить. Медитації пов’язані з небом, природою, грацією тварин. А ще не забудьте про сонцезахисні окуляри: зорі стверджують, що це один із кращих днів для духовного прозріння, навіть осяяння. Кольори дня – синій, індиго, васильковий, ультрамариновий. Доцільними будуть вправи на рівновагу, зокрема поза ластівки. Коли ж «ластівка» не під силу, станьте «слоником». Сни оманливі.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році: – 6,6; а найтеплішим у 1968 - +24,7.