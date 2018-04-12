"Тиша" на Донбасі: 35 ворожих обстрілів за добу, троє бійців поранені Суспільство | 10-04-2018, 10:47 0 99 Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО, й надалі застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО



"Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії бойовики обстріляли наші позиції в районі Широкиного та Лебединського, а зі 120 мм мінометів – двічі поблизу Водяного. Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки обстріляв з гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.



Крім того, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Пищевика та Кам’янки, озброєння БМП – поблизу Водяного, снайперську зброю – неподалік Пісків, а стрілецьку зброю – по захисниках Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісків, Павлополя та Шахти «Бутівка».



На Луганському напрямку із гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції неподалік Світлодарська та Катеринівки.





Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень. Їх доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.