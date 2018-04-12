Аварія у Криму: МінТОТ перевіряє, чи є серед загиблих українці Суспільство | 10-04-2018, 10:55 0 221 Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що міністерство наразі перевіряє інформацію, чи є серед загиблих під час аварії в Криму українці.

Про це він повідомив Громадському радіо.



Зазначається, що за попередньою інформацією серед постраждалих може бути від двох до чотирьох українців. Наразі дані перевіряють та встановлюють особи.



Як повідомляв Укрінформ, за даними ЗМІ, двоє громадян України загинули і ще двоє отримали травми в результаті зіткнення мікроавтобуса і електрички в Армянську в окупованому Криму.



У неділю, 8 квітня, в Армянську маршрутний автобус із Севастополя виїхав на залізничні колії перед наближенням електрички "Керч-Армянськ". П'ятеро пасажирів маршрутки загинули, семеро важко травмовані. В електропоїзді ніхто не постраждав. Вважають, що водій авто міг заснути за кермом або втратити контроль через раптове погіршення самопочуття.