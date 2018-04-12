10 квітня: народний календар і астровісник Суспільство | 10-04-2018, 11:00 0 283 Сьогодні Лавріна, на якого «води по коліна»; як святкували в давнину третій день Великодніх свят і чим цікавий ретроградний Меркурій.

Третій Великодній день вважався днем господарів. Ґазди ходили один до одного в гості, це були такі собі чоловічі посиденьки. Випивали по чарці. Варто зауважити, що без частування оковитою не обходилось жодне свято, жодна угода. Вживання горілки було обов’язковим під час уродин, хрестин, сватання, весілля та похоронів, під час угоди купівлі-продажу худоби чи домовленості про будівництво хати. Різноманіття алкоголю, особливо на великі свята – Різдво і Великдень, вражало. Так, за відомостями етнографа Миколи Маркевича, на столі в українців були перцівка, калганівка, кардамонівка, кусака (не плутати з класичною грецькою мусакою!), слив’янка, малинівка, горобинівка та тернівка. Вживання алкоголю було ритуалізованим. Годилося не просто випити чарку, а виголошувати, чому й за що чи кого п’єш: «За отця – до денця, за неньку – повненьку» чи «Ой до денця, до денця, - най ся родить пшениця!» До речі, селяни в цей день родинами ходили в поле «провідувати» озимі посіви. Ниву вітали так само, як і живу людину: «Христос воскрес!», сідали обабіч дороги, їли свячене й закопували у землю крашанку, «щоб добре земля вродила».



Також цього дня вшановується пам’ять преподобного Іларіона. На Лавріна, на якого зазвичай «води по коліна», навіть у найпівнічніших куточках України остаточно завершувався санний шлях.



Іменинники сьогодні Іларіон, Степан.



Сьогодні 24-ий місячний день. Черговий цикл добігає кінця й за 6 днів Місяць обновиться. Найкраще було б провести цей тиждень відпочиваючи. Утім, майте на увазі, що нині Меркурій – «найшвидша» планета Сонячної системи, яка відповідає за рух, транспорт, подорожі, комунікацію – ретроградний. А коли Меркурій уповільнює рух, відбувається певне «гальмування» в справах, з’являються перешкоди. Це період завершення, а також спроб «почати вдруге». Тож у подорож ліпше їхати туди, де раніше вже були. Або туди, куди раніше намагались потрапити, але з тих, чи інших причин не змогли потрапити. В цей період можливі: помилки в документах, затримки транспорту, перешкоди на початку нових справ, перешкоди в торгівлі. Не сприятливий період для зміни роботи, підписання важливих документів, діагностики здоров’я, нового співробітництва, початку навчання, судових справ, купівлі дорогих речей. Чекаємо до 16 квітня!



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: –7,2; а найтеплішим у 1973 - +24,1.