До уваги пасажирів! Суспільство | 11-04-2018, 11:10 0 185 До уваги пасажирів!



13 квітня 2018 року у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на непарній колії перегону Славсько–Лавочне приміський поїзд №6188 сполученням Лавочне–Львів курсуватиме за маршрутом без зупинки на зупиночному пункті Терновка.



