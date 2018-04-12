В АТО за добу 64 обстріли: до Пісків та Кам'янки ворог "підігнав" танки Суспільство | 11-04-2018, 11:17 0 280 За минулу добу бойовики 64 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню. Агресор здійснив 64 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому озброєння заборонене Мінськими угодами", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120 мм мінометів потрапили наші укріплення поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків, Кам’янки, Авдіївки та Шахти «Бутівка». Також поблизу Водяного, Пісків та Кам’янки бойовики вели вогонь з танків, а в районі Пісків, Талаківки, Лебединського та Шахти «Бутівка» – з мінометів калібру 82 мм. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували по захисниках Лебединського, Авдіївки, Старогнатівки, Талаківки, Мар’їнки, Кам’янки, Гнутового, Красногорівки, Водяного, Шахти «Бутівка», Опитного, Новотроїцького та Павлополя, озброєння БМП – по оборонцях Пісків, Гнутового та Красногорівки, а поблизу Широкиного – протитанковий ракетний комплекс.



На Луганському напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював наші укріплення поблизу Новоолександрівки, а озброєння БМП – застосував в районі Луганського.



Уштабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення та один військовослужбовець отримав бойове травмування.