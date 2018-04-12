У Варшаві відкрили пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 12/04/2018 12 квітня: народний календар і астровісник...>> 12 квітня. Пам’ятні дати...>> Штаб: бойовики накрили мінометним вогнем Піски та Троїцьке...>> 11 квітня - Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона...>> На кращий ескізний проект пам’ятника героям ЗУНР та УГА оголосили конкурс...>> Понад 1,5 мільйона гривень на соціальну підтримку дітей-сиріт...>> На Львівщині відбудуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини...>> У Червонограді оштрафували підприємця за використання праці неоформленого працівника...>> Досвід Львівщини презентували на семінарі з питань просторового планування у Києві...>> На Львівщині відбудеться І Міжнародний конкурс виконавців на духових інструментах імені В.Антоніва та М.Закопця...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Тернопільщині у ДТП загинуло троє молодих людей і стільки ж постраждало...
10-04-2018, 10:54  >>> 
Британська поліція з'ясувала, де саме отруїли екс-розвідника РФ Скрипаля...
29-03-2018, 11:03  >>> 
Внаслідок викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії два вагони приміського дизель-поїзда зійшли з рейок...
28-03-2018, 12:30  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Фахівці застерігають про небезпеку ранніх овочів...
12-04-2018, 12:10  >>> 
Під час «Днів профілактики і раннього виявлення глаукоми» у Львові свій зір перевірили понад 4,5 тис. осіб...
10-04-2018, 10:27  >>> 
Супрун пояснила, як не помилитись з вибором лікаря первинної ланки...
06-04-2018, 12:48  >>> 

У Варшаві відкрили пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи

Суспільство | 11-04-2018, 11:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 309 309    
Пам’ятник жертвам Смоленської трагедії 2010 року відкрили у восьму річницю Смоленської катастрофи на площі Пілсудського у центрі Варшаві за участю перших осіб держави і родичів загиблих.
Монумент виконано з чорного граніту у вигляді сходів трапу літака, на якому нанесено прізвища усіх жертв катастрофи, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Без жодних титулів, без функцій, просто 96 осіб, які спільно направлялися до Катині, аби зберегти пам’ять. Лише це є достатнім приводом, аби цей пам’ятник тут з’явився”,- заявив під час відкриття монументу лідер PiS Ярослав Качинський.


Президент Дуда висловив переконання, що цей пам’ятник незабаром стане “святим місцем для усіх поляків”.

“Я вірю у те, що він нас об'єднуватиме незалежно від поглядів, політичного забарвлення, незалежно від переконань”, - констатував він.

Читайте також: Смоленська катастрофа: 69 фрагментів тіл були у трунах інших людей
Після цього Дуда та Качинський взяли участь у закладенні каменю під будівництво пам’ятника екс-президенту Лєху Качинському, який може з'явитися у центрі Варшави до дня незалежності РП 11 листопада.

Поминальні заходи у пам’ять про жертви катастрофи відбувалися упродовж дня у Варшаві та інших містах Польщі.


Як відомо, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився урядовий Ту-154М, яким представники польської політичної та військової еліти включно з президентським подружжям Лєха та Марії Качинських прямували на вшанування 70-х роковин Катинської трагедії. Загинули усі 96 людей, які перебували на борту.
   Новини по темі: Суспільство
12 квітня: народний календар і астровісник...
12-04-2018, 12:29  >>> 
12 квітня. Пам’ятні дати...
12-04-2018, 12:28  >>> 
Штаб: бойовики накрили мінометним вогнем Піски та Троїцьке...
12-04-2018, 12:27  >>> 
11 квітня: народний календар і астровісник...
11-04-2018, 11:22  >>> 
У Варшаві відкрили пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи...
11-04-2018, 11:20  >>> 
11 квітня. Пам’ятні дати...
11-04-2018, 11:19  >>> 
В АТО за добу 64 обстріли: до Пісків та Кам'янки ворог "підігнав" танки...
11-04-2018, 11:17  >>> 
   АктуальноАктуально
Удари Франції в Сирії спрямують на об’єкти хімзброї - Макрон...
11-04-2018, 11:18  >>> 
Єврокомісія і Польща намагаються зняти з порядку денного 7-му статтю договору ЄС...
10-04-2018, 10:50  >>> 
Росія в ООН звинуватила Захід у змові проти себе...
10-04-2018, 10:49  >>> 
   ПолітикаПолітика
Олександр Сєнкевич повертається до роботи міським головою Миколаєва...
03-04-2018, 10:56  >>> 
Луценко: Прокуратура вивчає ймовірні контакти Рубана та Савченко з Медведчуком...
27-03-2018, 12:14  >>> 
Президент Ердоган: Туреччина повинна стати членом ЄС...
27-03-2018, 12:12  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Радбез ООН не підтримав російський варіант резолюції щодо Сирії...
11-04-2018, 11:17  >>> 
Отримали спадщину за нульовою ставкою: як бути з декларуванням...
11-04-2018, 10:58  >>> 
В Японії почали продавати екзоскелети...
10-04-2018, 10:57  >>> 
   СуспільствоСуспільство
12 квітня: народний календар і астровісник...
12-04-2018, 12:29  >>> 
12 квітня. Пам’ятні дати...
12-04-2018, 12:28  >>> 
Штаб: бойовики накрили мінометним вогнем Піски та Троїцьке...
12-04-2018, 12:27  >>> 
   ВладаВлада
Кубів хоче змінити механізм відбору керівників найбільших держпідприємств...
28-02-2018, 13:22  >>> 
Порошенко сьогодні скликає прес-конференцію...
28-02-2018, 13:17  >>> 
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому...
13-02-2018, 10:58  >>> 
   КультураКультура
Поліська писанка на три кольори...
06-04-2018, 12:46  >>> 
Українського режисера нагородили орденом мистецтв Франції...
03-04-2018, 12:05  >>> 
Студія «Мамахохотала» у Львові...
03-04-2018, 12:00  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:29 12 квітня: народний календар і астровісник
12:28 12 квітня. Пам’ятні дати
12:27 Штаб: бойовики накрили мінометним вогнем Піски та Троїцьке
12:24 11 квітня - Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
12:24 На кращий ескізний проект пам’ятника героям ЗУНР та УГА оголосили конкурс
12:21 Понад 1,5 мільйона гривень на соціальну підтримку дітей-сиріт
12:20 На Львівщині відбудуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини
12:20 У Червонограді оштрафували підприємця за використання праці неоформленого працівника
12:19 Досвід Львівщини презентували на семінарі з питань просторового планування у Києві
12:19 На Львівщині відбудеться І Міжнародний конкурс виконавців на духових інструментах імені В.Антоніва та М.Закопця

   Анонси
Відкриття виставки "Сучасний живопис з колекції Андрія Супруненка" відбудеться 12 квітня...
12-04-2018, 12:33  >>> 
Репертуар у квітні театру ім. Лесі Українки...
12-04-2018, 12:17  >>> 
3 квітня, ГО «Розвиток Громади» організовує персональну фотовиставку сина загиблого Героя АТО Коренівського Віталія...
03-04-2018, 10:58  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования