У Варшаві відкрили пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи Суспільство | 11-04-2018, 11:20 0 309 Пам’ятник жертвам Смоленської трагедії 2010 року відкрили у восьму річницю Смоленської катастрофи на площі Пілсудського у центрі Варшаві за участю перших осіб держави і родичів загиблих.

Монумент виконано з чорного граніту у вигляді сходів трапу літака, на якому нанесено прізвища усіх жертв катастрофи, передає власний кореспондент Укрінформу.



“Без жодних титулів, без функцій, просто 96 осіб, які спільно направлялися до Катині, аби зберегти пам’ять. Лише це є достатнім приводом, аби цей пам’ятник тут з’явився”,- заявив під час відкриття монументу лідер PiS Ярослав Качинський.





Президент Дуда висловив переконання, що цей пам’ятник незабаром стане “святим місцем для усіх поляків”.



“Я вірю у те, що він нас об'єднуватиме незалежно від поглядів, політичного забарвлення, незалежно від переконань”, - констатував він.



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Після цього Дуда та Качинський взяли участь у закладенні каменю під будівництво пам’ятника екс-президенту Лєху Качинському, який може з'явитися у центрі Варшави до дня незалежності РП 11 листопада.



Поминальні заходи у пам’ять про жертви катастрофи відбувалися упродовж дня у Варшаві та інших містах Польщі.





Як відомо, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився урядовий Ту-154М, яким представники польської політичної та військової еліти включно з президентським подружжям Лєха та Марії Качинських прямували на вшанування 70-х роковин Катинської трагедії. Загинули усі 96 людей, які перебували на борту.