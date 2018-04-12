11 квітня: народний календар і астровісник Суспільство | 11-04-2018, 11:22 0 310 Нині Марка і Кирила; де сьогодні гримітиме, хто живе в березі та вимірюйте дистанцію.

В українському Криму квітнуть персикові сади, а в Києві де-не-де з’явилися перші найсміливіші кульбаби. Весна (просто весна) набирає обертів!



Нині Марка і Кирила. Цього дня в давнину наші пращури починали заготовляти березовий сік – за «старим» календарем саме був кінець березня. Береза вважалася «жіночим» деревом. В деяких поліських селах жінку-покійницю покривали гіллям берези, а чоловіка – тополі. Березу висаджували біля обійсть, але приміром у деяких районах Чернігівщини – остерігалися, вважаючи, що якщо це дерево садити близько від домівки, то жіноцтво хворітиме «на жіночі хвороби». Нарости на березах пов’язували з «бабськими прокльонами». Під час дитячих хвороб березі «передавали» хвороби дівчинки, а дубу – хлопчика. Воду після купання хворої дитини виливали під березу, а здорової – під грушу. Поодинока береза в полі асоціювалася з дівчиною, а іноді й зі смертю. Існували повір’я, що в таких деревах живуть душі померлих дівчат і вони затанцьовують до смерті самотніх подорожніх, особливо молодих козаків.



«Грім на Марка – на тепле літо»; «Як на святого Марка дощ іде, то й на камені овес зійде».



Іменинники сьогодні Марко й Кирило.



Двадцять п’ятий місячний день! Місяць сьогодні «плаватиме» разом з Рибами – красивими, мовчазними, неспішними і трішечки зверхніми. Нічого нового, зорі знову кажуть про те ж саме: про відпочинок. Коли ж «гулящий час» дозвілля не випадає, треба займатися звичайними буденними справами. Уникайте поспіху, пожадливості та нав’язливості. Всюди та в усьому тримайтеся певної безпечної дистанції: на дорозі, в спілкуванні, вдома і на роботі. Не ходіть чужими, навіть широкими й зручними шляхами – торуйте свою стежку; поважайте не тільки старшого, але й меншого, не цурайтеся вчитися на чужих помилках, але живіть своїм розумом. І не забувайте дивуватися весні!



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 році: –3,9; а найтеплішим у 1959 - +22,7.