Штаб: бойовики накрили мінометним вогнем Піски та Троїцьке Суспільство | 12-04-2018, 12:27 0 119 Минулої доби російсько-окупаційні війська й далі ігнорували режим повного припинення вогню здійснивши 38 обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.



"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, а також із гранатометів різних систем агресор вів вогонь по наших укріпленнях в районі Пісків та Шахти «Бутівка». 82 мм міномети противник застосував поблизу Новотроїцького, а озброєння танка – неподалік Кам’янки", - йдеться у повідомленні.



Також із гранатометів обстріляні захисники Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки, Водяного та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – оборонці Кам’янки, Гнутового, Опитного, Водяного, Пісків, Новотроїцького та Павлополя, а з озброєння БМП – Гнутового, Пісків, Невельського та Пищевика.



Крім цього, стрілецьку зброю противник застосував по позиціях українських військових у районі Авдіївки, Лебединського, Кам’янки, Шахти «Бутівка», Талаківки, Водяного і Гнутового, а поблизу Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.



На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Троїцьким, а з стрілецької зброї – обстріляв захисників Станиці Луганської.



Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.