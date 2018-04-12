12 квітня: народний календар і астровісник Суспільство | 12-04-2018, 12:29 0 116

12 квітня: народний календар і астровісник

Нині Івана Ліствичника; кожному українцю по драбинці та чи не сплутає кому карти Плутон.

«У березні поскачи, а в квітні пограй, то дідька їстимеш коровай!» Так колись казали українці. Звісно, тривала Світла седмиця, але сидіти зранку до вечора на призьбі чи водити хороводи не доводилось: селяни мали поспішати, аби вчасно посіяти-посадити зерно і городину.



Сьогодні Церква вшановує Іоанна Ліствичника, автора «Ліствиці» – книги настанов про те, як християнину досягнути духовної досконалості. Цього дня годилося випікати печиво у вигляді драбинок, скроплювати його свяченою водою і роздавати кожному з членів сім’ї. Існувало також повір’я, що цього дня «домовик біситься»: це пов’язано начебто з тим, що саме о цій порі він змінює зимову шубу на літню. Тож потрапляти йому на очі цього дня було не бажано. Цікаво, що в Карпатах існувало повір’я, буцімто на Благовіщення домовик перераховує всіх членів родини – кого ж не побачить – той помре впродовж року. Такий собі Вій навпаки.



Пізня весна була ознакою холодного літа. Коли ж дуб розпуститься раніше від ясена – на сухе літо.



Іменинники сьогодні Іван, Захар.



Сьогодні 26-ий місячний день. Космічна біржа оговталася після деякого падіння зоряних акцій, вони знову зростають у своїй ціні, тому в подальшому зростатиме і наш настрій. Настає надзвичайно сприятливий і продуктивний час для вирішення всіх важливих справ. Спостерігатиметься прогрес як у діловій царині, так і в сфері особистого. З одного боку, ми будемо морально готові до чогось кардинально нового, а з іншого, проявимо відповідну активність, будемо діяльними та удачливими в досягненні більш кращих і високих результатів. Цьому сприятиме новий напружений аспект Сонце – Плутон. Він задаватиме необхідну динаміку і окреслить стимули, які спонукатимуть рухатись уперед і не дозволятимуть лінуватися.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: –2,9; а найтеплішим у 2015 - +23,8.