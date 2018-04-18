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Ліга арабських держав підтримала ракетні удари західної коаліції в Сирії
|Суспільство | 16-04-2018, 14:03
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Ліга арабських держав закликала до міжнародного розслідування смертоносного застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії і підтримала подальшу ракетну атаку західної коаліції по хімічним базам у цій країні.
Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на Reuters.
Крім того, ЛАД засудила втручання Ірану в справи іншої держави, зазначається в інформації.
Саудівська Аравія і її союзники підтримали ракетні удари США, Великобританії і Франції по хімічним об'єктам в Сирії. У той же час Ірак і Ліван - засудили їх.
У ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ Збройним силам завдати точних ударів по об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю в Сирії. До операції також приєдналися Франція і Великобританія.
Це стало відповіддю на хімічну атаку в сирійській Думі, в результаті якої загинули щонайменше 70 осіб і постраждали сотні осіб.
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