Ліга арабських держав підтримала ракетні удари західної коаліції в Сирії Суспільство | 16-04-2018, 14:03 0 289



Ліга арабських держав закликала до міжнародного розслідування смертоносного застосування хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії і підтримала подальшу ракетну атаку західної коаліції по хімічним базам у цій країні.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на Reuters.



Крім того, ЛАД засудила втручання Ірану в справи іншої держави, зазначається в інформації.



Саудівська Аравія і її союзники підтримали ракетні удари США, Великобританії і Франції по хімічним об'єктам в Сирії. У той же час Ірак і Ліван - засудили їх.



У ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ Збройним силам завдати точних ударів по об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю в Сирії. До операції також приєдналися Франція і Великобританія.



Це стало відповіддю на хімічну атаку в сирійській Думі, в результаті якої загинули щонайменше 70 осіб і постраждали сотні осіб.