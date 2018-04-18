16 квітня: народний календар і астровісник Суспільство | 17-04-2018, 09:16 0 187 Сьогодні Микити Сповідника; що таке «порожні дні», та де зараз молодик.

Церква цього дня згадує Микиту Сповідника, ігумена Мідікійського монастиря, а також світу мученицю Феодосію Тірську, котра загинула за віру в ІV столітті. Увесь цей тиждень в Україні – поминальний, коли живі згадують своїх спочилих родичів. У ці дні, осяяні світлом Воскресіння, наче стирається межа між світом живих і померлих. Рефреном лунають великодні слова Іоанна Златоуста: «Де твоє, смерте, жало?» «Що таке смерть? До народження ми перебували в цілковитій темряві, народившись – живемо поміж світлом дня і темрявою ночі, ділячи їх порівну, а зі смертю ми увійдемо в радість абсолютного світла Христової любові», – зауважила одна відома афроамериканка. До речі, останнім часом, з розвитком інформаційних технологій, відчутно змінюються і обряди, пов’язані зі смертю, похоронами, поминальні традиції. Від усталених віками норм суспільство переходить до нових стандартів виявлення скорботи і пам’яті за спочилими – тут і «скорбота в один клік», і цвинтар на 40-му поверсі хмарочоса, та багато чого іншого.



Іменинники сьогодні Микита і Феодосія.



Місяць-молодик перебрався до Тільця, сьогодні 1-ий та 2-ий місячні дні. Доволі гармонійний період, але бажано в усьому дотримуватися міри, «золотої середини». Існувало повір’я, що той, хто народиться на новий місяць, житиме довго, й довго залишатиметься «молодим ликом». І навпаки, хто родився на повний, або «старий» місяць, рано зістариться. На «новий» місяць добре було стригтися, починати нові справи, переїздити, влаштовувати весілля. Також було добре лікувати різні хвороби: лихоманку, хвороби шкіри, зводити бородавки. Щоправда, дитя, котре народилося на молодий місяць, піддавалося урокам і дії нечистої сили. Період безмісячних ночей в народі називали ще «порожніми днями», «чернецем», «на межі». Хто родився в безмісяччя – рано овдовіє, а українці Закарпаття вірили, що чоловік матиме нездоланну тягу до перевдягання в жіноче вбрання…



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: –3,9; а найтеплішим у 1972 - +26,8.