Сакуровий бум на Закарпатті: фестивалі, селфі й скандали Суспільство | 17-04-2018, 09:31 0 423 Міста області змагаються за увагу поціновувачів японської вишні

З пишним цвітінням японської вишні в краї стартувала сакуроманія: соцмережі порожевіли – усі масово виставляють селфі та пейзажні фото з сакурами із закарпатських міст (цього року селфі-марафон на фоні рожевого дерева розпочав очільник області Геннадій Москаль).





Міста ж розпочали марафон під умовною назвою «У кого більше сакур» – майже усі міськради публікують новини з переліком вулиць, де квітують японські вишні, наперебій закликають туристів відвідати саме їх, активісти туризму створюють мапи сакур (наразі такі є в Ужгорода та Мукачева, де червоними крапочками позначені локації з рожевими деревами), в Мукачеві додумалися навіть прилаштувати біля одного з дерев відеокамеру, аби за цвітінням можна було спостерігати онлайн. Словом, кожне місто на Закарпатті прагне виглядати «найсакуровішим».



Ну, й на фоні цього неприємним видається сакуровий скандал в Ужгороді: минулої осені в історичному районі міста «зеленбудівці» вирізали, попри протести місцевих, найстаріші сакури, посаджені чехами в минулому столітті, – як аварійні. Нові посадили тут же й одразу, але вони, звісно ж, іще не мають привабливого вигляду, зате в цьому районі тепер є «дірки» і нема туристів, а ці вулиці були раніше найкращими історичними сакура-локаціями. Через це деякі експерти цьогоріч не радять туристам Ужгород як місто сакур, натомість першим сакуровим містом називають Мукачево.



Пік цвітіння сакур розпочнеться за два-три дні, прогнозують в області, відтак, відвідати Закарпаття із цією метою експерти радять у найближчі вихідні – 21-22 квітня.





ВІД УЖГОРОДА ЗАБРАЛИ ГІЛКУ ПЕРШОСТІ



Цьогоріч сакуровий сезон на Закарпатті стартував зі скандалу: суть його полягала в тому, що низка туристичних експертів та організацій краю офіційно назвали «столицею сакур» на Закарпатті місто Мукачево замість Ужгорода. Перерахували також інші – Хуст, Іршаву, Виноградів, де ростуть японські вишні, й від імені Регіональної туристичної організації, Турінформу Закарпаття, Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття офіційно закликали туристів відвідати насамперед ці міста з метою помилуватися сакурами.



На доказ офіційного перенесення столиці сакур з Ужгорода до Мукачева експерти привели три факти: мовляв, саме в Мукачеві росте «шалена сакура», яка першою розквітає на Закарпатті, саме в цьому місті росте і найстаріша сакура Закарпаття (на вулиці Філатова), саме тут, на вулиці Ужгородській, є найдовша на Закарпатті алея сакур – 1, 3 км.





Мукачево поважне звання «першого сакурового міста» прийняло достойно. У місті, на вулицях, що вбралися рожевим квітом, посилено працюють комунальники – аби було чисто і принадно. У міськраді відзвітували, що загалом за останні 10 років у Мукачеві висадили понад 6 тисяч сакур – цілими алеями, тільки за останні 2 роки посаджено 1674 дерева.



Ну, а наразі перед ратушею облаштували фотозону – для селфі з нагоди сакурового цвітіння під Мукачівською ратушею. Місцева кондитерська, яка, до речі, тут же, поряд із ратушею, напекла тематичних рожевих тістечок під назвою «Гілка сакури», а в мережі можна навіть спостерігати онлайн за цвітінням сакури, що росте поблизу Мукачівського замку (щоправда, ця опція, буває, не працює – технічні, так би мовити, хиби).



ПЕРВАГИ ХУСТСЬКИХ САКУР – ЦЕ… НАРЦИСИ



Інші міста – починаючи від Хуста, який разом із Мукачевом та Ужгородом вибивається в лідери у регіоні, також включилися в сакурові перегони. Тут, переконують, є друга в області сакурова алея – коротша за мукачівську усього на 200 метрів (протяжністю 1,1 км по вулиці Волошина). А ще одна перевага хустських сакур – це… нарциси. Вони масово квітнуть на вулицях міста, та ось-ось вибухнуть цвітом у легендарній Долині нарцисів біля міста. Крім того, в Хусті місцевий меценат оголосив конкурс: пропонує купити 500 дерев і віддати мешканцям тієї вулиці, котрі погодяться викопати посадкові ями та доглядати за насадженнями, не перекладаючи справу на плечі комунальників.



УСЮДИ ПЛОЩІ ТА АЛЕЇ, А У ВИНОГРАДОВІ – СКВЕРИ



У Виноградові, найтеплішому місті Закарпаття, де сакури насправді розквітають раніше, як у всіх інших містах регіону, пік цвітіння вже розпочався.





- У Виноградові сакури справді розцвітають раніше, ніж у Мукачеві й Ужгороді, – каже Валентина Горнецкі, завідувач сектору туризму та транскордонного співробітництва Виноградівської РДА. – Скоріш за все, їх садили за радянського періоду – так кажуть старожили (хоча деякі краєзнавці стверджують, що таки за чехословацького). Дерев у середмісті кілька десятків, їм 50 і більше років. Основна принада виноградівських сакур – те, що вони компактно розміщені (крім кількох поодиноких дерев) у двох скверах, на фоні старовинних будівель 15-16 ст., від чого сприймаються святково. Власне, сакурові сквери на Закарпатті є тільки у нас, в інших містах – алеї, вулиці, площі.





МЕР УЖГОРОДА: МІСТО БУЛО, Є І БУДЕ СТОЛИЦЕЮ САКУР



А тим часом в Ужгороді звання «столиці сакур» за іншими містами не визнають. Власне, як уже згадувалося, торік в історичному районі Ужгорода Галагові було зрубано низку старих дерев, які найбільше приваблювали туристів. Відтак, частина улюблених ужгородських сакурових локацій лишилась без рожевого квіту (мова про вулиці Бращайків та Довженка).



Мер міста Богдан Андріїв зі свого боку висновок туристичних експертів, звісно, оскаржив і на своїй сторінці в мережі Facebook назвав тенденційним.



«Станом на початок 2017 року в місті було кілька тисяч сакур, з яких більше сотні найстаріших, посаджених у 20-30-ті роки ХХ ст. Відповідно до діючого законодавства усереднена вікова межа експлуатації деревних і чагарникових рослин у зелених насадженнях населених пунктів становить для швидкоростучих дерев (до яких відноситься сакура) 45 років для вулиць, проїздів, площ та 70 років для скверів і парків. Таким чином, найстаріші сакури на вулицях Ужгорода перевищили вікову межу більш ніж у два рази та згідно з усіма канонами догляду за зеленими насадженнями повинні були б бути давно заміненими. Відтак, восени минулого року в рамках впорядкування зелених насаджень у центральній частині міста в кварталі «Галагов» за участі фахівців та представників громадськості анонсовано та відкрито, з прискіпливим підходом до оцінки стану кожного окремого дерева було видалено, увага, тільки 12(!) сухостійних або напівсухих перестійних сакур і одночасно висаджено понад 200 дерев, з яких понад 100 саджанців сакур, кілька десятків молодих дерев яблуні Недзвецького та сливи Піссарда.





З огляду на вищенаведене, гадаю, є цілком очевидним, що сьогоднішня влада дуже обережно та обґрунтовано підходить до питання збереження нашої неповторної візитівки – зеленого обличчя Ужгорода, в тому числі й атракційних сакур. А тих, хто мріє перенести столицю екзотичних дерев з нашого міста, хочу заспокоїти – Ужгород був, є і ще довгі роки буде сакуровою столицею не тільки Закарпаття, а й всієї України!», – переконує мер Ужгорода.



В останньому твердженні ужгородці й туристи з ним погоджуються – і таки за сакурами їдуть насамперед до Ужгорода.



Але в іншому з мером таки сперечаються.



- Цвітіння новопосаджених дерев, до слова, 3-4, а не 6-річних, як сказали у прес-службі мерії, ще нескоро зрівняється з заміненими, – каже Валентин Волошин, ужгородець, голова Громадської ради при Держекоінспекції в Закарпатській області. – І єдиною причиною, що може стояти за цими зрубами, є той факт, що підрядник отримав від мерії великі кошти за утримання зелених насаджень, і тепер не може підтягнути об'єми робіт. Тому старі сакури зрубали для того, щоб закрити актами виконаних робіт всю суму. Вирізувати в історичному районі старі дерева тільки тому, що вони є старими – це нонсенс, уявна їхня аварійність – просто вигадка. Тим більше, що вони були візитівкою міста в період цвітіння сакур. Надалі – суб'єктивно – старі сакури на вулицях Ужгорода я б лишав. Заміняти варто лише тотально всохлі, – каже експерт.





МИЛУЙТЕСЯ САКУРАМИ НА ФОНІ РОЗРИТИХ ВУЛИЦЬ ТА ПІД ГУРКІТ РЕМОНТІВ



Та й не лише вирубування старих дерев закидають меру Ужгорода. У пік весняного цвітіння місто-сад виглядає, як після нашестя ворогів, – центральні площі та вулиці розриті перманентним ремонтом доріг, замість співу птахів і вуличної музики в місті чути гамір від робіт комунальників. Враження, словом, це справляє не найкраще.



- Ужгород – найзахідніша точка, перлина, місто європейської цивілізації. Саме з таким настроєм і думками минулого року ми виїхали з Києва, організувавши собі сімейний туристичний тур до Ужгорода в пору цвітіння сакури й магнолії, – пригадує музикант Михайло Желізняк, артист оркестру Національної опери України. – Без перебільшення, спостерігати цвітіння сакури – суцільна насолода, особливо якщо зосередитися виключно на цій красі, бо навколишні реалії більше нагадують совдепію, аніж Європу. Схоже, дороги в місті не ремонтувалися з часів СРСР, припаркуватися цивілізовано в центрі міста проблематично, кругом сміття… Словом, ужгородські сакури нам сподобалися, усе інше – ні, – розповідає киянин.



- Справді, не все так оптимістично, – каже Олександр Коваль, експерт з туризму, директор туристичного порталу Туріфнорм Закарпаття. – Слід відзначити, що в Ужгороді сакура вже стала символом боротьби добра і зла. Адже сакури – це дерева, які нам подарували ще за часів Чехословаччини, і які мали б стати еталоном гармонійного розвитку міської інфраструктури. А що ми бачимо? Ми бачимо місто, яке сьогодні у стадії кількарічного ремонту: другий рік площа перед залізничним вокзалом у жахливому стані, третій рік без покриття площа Петефі, місце приїзду чисельних груп туристів, взагалі в Ужгороді не визначені місця для паркування туристичних автобусів. У той же час, привабливість міста дещо похитнулась, коли вирізали окремі найстаріші сакури в історичному районі міста.





Так, вони старі, а посадили нові. Фахівці кажуть – так треба, але логіка каже дещо інше. На жаль, керівництво міста по-своєму впливає на емоційну складову жителів та гостей. Суттєвим показником є і нижчі рівні завантаження готелів обласного центру, за нашими підрахунками ми не доотримали 20% продажу ліжко-місць, як результат – зниження доходів та несплата податків у бюджет Ужгорода. Тож через непрофесійність ми програємо та втрачаємо.



Інші міста Закарпаття активно ще років 10 тому почали теж розсаджувати сакури у себе. Тож сьогодні масштаби «сакуризації» Закарпаття справді вражають. А такі міста як Мукачево, Хуст, Виноградів дещо перехопили ініціативу та потоки туристів. Не можна не звернути увагу на активність Мукачева, яке закликає туристів відвідувати саме його. Сьогодні розміщення сакур у Мукачеві дуже цікаве, там молоді дерева, тож вони починають квітнути трохи раніше. Логістично найперші для гостей Закарпаття сакури – саме в Мукачеві, тож місто на повну користується можливістю перехопити увагу гостей краю.





УЖГОРОД ФЕСТИВАЛИТЬ – ПОПРИ СКАНДАЛ



Проте, власне, попри скандали та втрату звання «столиці сакур», Ужгород готується приймати туристів.



Уже традиційно у квітні-травні саме тут пройде фестиваль "Сакура фест". Цього року він розпочнеться 18 квітня і триватиме до 6 травня. За всіма прогнозами, якраз на цей період припаде пік цвітіння екзотів. Саме в цей час Ужгород очікує багато туристів, які з усіх куточків нашої країни і навіть з-за кордону приїжджають милуватися рясним цвітом японської вишні. За інформацією представників готелів та хостелів, гості забронювали практично всі місця на наступні 2 тижні, – інформують у мерії й нагадують, що у рамках цьогорічного «Сакура фесту» вперше проводитимуться «Дні нового національного кіно», уже вдруге – фестиваль камерних вистав «Під цвітом сакури», фестиваль рожевого вина, міжнародні танцювальні змагання зі спортивного танцю та хіп-хопу, 8-ий фестиваль сучасної духовної музики, численні різноманітні спортивні змагання, ігри КВК, Лабораторія творчості, фестиваль вогню та шоу-програм, фестиваль правильного відпочинку для всієї родини та багато іншого.



За інформацією Укрінформу, сакура-тури до Ужгорода зі Львова стартують у ціні від 800 гривень, із Києва – від 2,5 тисячі гривень.





На головному туристичному порталі – Турінформ Закарпаття в Ужгороді рекомендують насолоджуватись красою цвітіння сакури у старій частині міста над Ужем, починати маршрут слід з площі Пушкіна, вулиць Довженка чи Ракоці.



- У цьому сезоні сакури в Ужгороді традиційно збирають багато туристів, – каже Олександр Коваль. – Незважаючи на перепони «Укрзалізниці» з залізничним сполученням, місцями бездоріжжя від Укравтодору, все одно тисячі людей щоденно їдуть в Ужгород та інші міста Закарпаття, щоб отримати насолоду, задоволення і натхнення. Незважаючи на промахи влади, природа бере своє – всупереч, а не завдяки сучасним керівникам міста. Що ми маємо? Гармонія архітектури та природи притягує людей до Ужгорода, немов магніт чи солодкий нектар. І це змагання за право побачити місто, потрапити до Ужгорода в сезон і пік цвітіння. Тож ми, ужгородці, віримо в те, що сакури точно переживуть нинішнє керівництво міста та ще десятиліттями радуватимуть гостей. І це оптимістичний сценарій.



Тетяна Когутич, Ужгород