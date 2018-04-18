Порошенко підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації Суспільство | 17-04-2018, 09:33 0 290 Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.



"Прийняття відповідних змін та доповнень сприятиме підвищенню стану захисту та дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав Ради Європи", - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що зміни до українського законодавства з питань захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації розроблені з метою гармонізації законодавства України із положеннями Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії до Конвенції ООН про права дитини, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства та Європейської соціальної хартії (переглянута).



Законом передбачені зміни до статті 155 КК України, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину.



Крім того, використання запропонованого у законі вікового критерію та відмова від вживання терміна «статева зрілість» різко знизить ймовірність об’єктивного ставлення у провину, оскільки суб’єктивна сторона цього складу злочину вимагає від винного усвідомлення, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості. Водночас фізіологічний (статевий) розвиток є індивідуальним і встановлення факту недосягнення потерпілою особою статевої зрілості нерідко вимагає спеціальних знань, а в окремих випадках є неможливим без проведення відповідної експертизи, наголошується в повідомленні.



Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 березня ухвалила закон про захист дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (№ 2016).