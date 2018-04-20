У «Шегинях» прикордонники виявили запчастини до військової техніки Суспільство | 20-04-2018, 10:28 0 117 У «Шегинях» прикордонники виявили запчастини до військової техніки









У «Шегинях» прикордонники Мостиського загону запобігли перевезенню через кордон частин від агрегатів військової техніки.



Специфічний вантаж намагався незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, 30-річний житель Львівщини. Учора, під час огляду транспортних засобів, прикордонний наряд помітив, що в одному з автомобілів перевозяться запчастини, які можуть мати військове призначення. В подальшому правоохоронці з’ясували, що виявленими елементами є права та ліва частини бортової коробки передач для військової гусеничної техніки.



Варто зауважити, що виявлені товари можуть перевозитися через кордон тільки у визначеному законом порядку, тому прикордонники проінформували співробітників Служби безпеки України та ГУНП України в Львівській області. В подальшому комплектуючі частини були вилучені правоохоронцями з метою проведення спеціальної експертизи.





