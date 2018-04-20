Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, поранені двоє військових...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 20/04/2018 20 квітня: народний календар і астровісник...>> Статус біженця у ЄС торік отримали майже 540 тисяч людей - Eurostat...>> «Аль-Ахлі» звільнив Сергія Реброва...>> На фестивалі у Каннах відбудеться світова прем'єра фільму Лозниці "Донбас"...>> Ушеніна стала бронзовим призером чемпіонату Європи-2018 з шахів...>> 20 квітня. Пам’ятні дати...>> ВР покращила соцзахист іноземців, які служать у ЗСУ...>> В ООН вимагають забезпечити безпеку на фільтрувальній станції в Донецьку...>> ВПС США виділять майже мільярд доларів на розробку гіперзвукової ракети...>> Названі 100 найвпливовіших людей світу за версією Time...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Путін заявив, що в РФ не може скоро наступити західна демократія...
 >>> 
Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі...
 >>> 
Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прихований «подарунок» друзям залишився на Закарпатській митниці ДФС...
19-04-2018, 12:49  >>> 
У Києві сталася стрілянина: двоє постраждалих...
17-04-2018, 09:35  >>> 
На Тернопільщині у ДТП загинуло троє молодих людей і стільки ж постраждало...
10-04-2018, 10:54  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Фахівці застерігають про небезпеку ранніх овочів...
12-04-2018, 12:10  >>> 
Під час «Днів профілактики і раннього виявлення глаукоми» у Львові свій зір перевірили понад 4,5 тис. осіб...
10-04-2018, 10:27  >>> 
Супрун пояснила, як не помилитись з вибором лікаря первинної ланки...
06-04-2018, 12:48  >>> 
Azino777 - www.130azino777.win | Одежда оптом по Дропшиппингу https://vsestilno.com.ua/dropshipping/.

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, поранені двоє військових

Суспільство | 20-04-2018, 10:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    
Минулої доби російсько-окупаційні війська 35 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України. Агресор знову застосував заборонене Мінськими угодами озброєння.
Про це йдеться у зведенні Прес-центру штабу АТО за добу від 19 квітня.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях в Пісках та Опитному. Також в районів Пісків та Авдіївки наші воїни обстріляні з мінометів калібру 82 мм. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по українських опорних пунктах поблизу Шахти «Бутівка», Водяного, Авдіївки, Лебединського і Кам’янки. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Мар’їнки, Піщевика та Гнутового.


На Луганському напрямку з гранатометів агресор відкривав вогонь по українських позиціях в районі населених пунктів Станиця Луганська, Травневе та Артема.

Внаслідок ворожого вогню двоє українських захисників дістали поранення. Наших воїнів доправили до лікувальних закладів та надали необхідну медичну допомогу.
   Новини по темі: Суспільство
20 квітня: народний календар і астровісник...
20-04-2018, 10:49  >>> 
Статус біженця у ЄС торік отримали майже 540 тисяч людей - Eurostat...
20-04-2018, 10:40  >>> 
20 квітня. Пам’ятні дати...
20-04-2018, 10:37  >>> 
ВР покращила соцзахист іноземців, які служать у ЗСУ...
20-04-2018, 10:36  >>> 
Названі 100 найвпливовіших людей світу за версією Time...
20-04-2018, 10:34  >>> 
Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, поранені двоє військових...
20-04-2018, 10:32  >>> 
У «Шегинях» прикордонники виявили запчастини до військової техніки...
20-04-2018, 10:28  >>> 
   АктуальноАктуально
В ООН вимагають забезпечити безпеку на фільтрувальній станції в Донецьку...
20-04-2018, 10:35  >>> 
ВПС США виділять майже мільярд доларів на розробку гіперзвукової ракети...
20-04-2018, 10:34  >>> 
"Оксамитова" революція у Вірменії: кількість арештів зростає...
20-04-2018, 10:33  >>> 
   ПолітикаПолітика
Львівська міськрада також підтримала Антиолігархічний пакет змін націоналістів...
20-04-2018, 10:13  >>> 
Свободівець Андрій Карбовник заявив, що інформаційна політика міськради є неадекватною...
19-04-2018, 12:44  >>> 
Савченко та Рубан відмовляються давати свідчення слідству - СБУ...
17-04-2018, 09:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У суботу відбудеться прес-ланч з нагоди старту Global Teacher Prize Ukraine 2018...
20-04-2018, 10:26  >>> 
Як спрацювала податкова міліція Закарпаття протягом трьох місяців 2018-го...
20-04-2018, 10:11  >>> 
УКУ запрошує на круглий стіл «Корпоративний комплаєнс: потреби та переваги для бізнесу»...
19-04-2018, 13:42  >>> 
   СуспільствоСуспільство
20 квітня: народний календар і астровісник...
20-04-2018, 10:49  >>> 
Статус біженця у ЄС торік отримали майже 540 тисяч людей - Eurostat...
20-04-2018, 10:40  >>> 
20 квітня. Пам’ятні дати...
20-04-2018, 10:37  >>> 
   ВладаВлада
Кубів хоче змінити механізм відбору керівників найбільших держпідприємств...
28-02-2018, 13:22  >>> 
Порошенко сьогодні скликає прес-конференцію...
28-02-2018, 13:17  >>> 
Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому...
13-02-2018, 10:58  >>> 
   КультураКультура
На фестивалі у Каннах відбудеться світова прем'єра фільму Лозниці "Донбас"...
20-04-2018, 10:38  >>> 
В рамках проекту Українське Вибране у Львові відбудеться концерт гурту Тартак...
18-04-2018, 12:05  >>> 
У рамках "Французької весни" пройде фотовиставка, присвячена Чорнобилю...
16-04-2018, 14:05  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:49 20 квітня: народний календар і астровісник
10:40 Статус біженця у ЄС торік отримали майже 540 тисяч людей - Eurostat
10:39 «Аль-Ахлі» звільнив Сергія Реброва
10:38 На фестивалі у Каннах відбудеться світова прем'єра фільму Лозниці "Донбас"
10:37 Ушеніна стала бронзовим призером чемпіонату Європи-2018 з шахів
10:37 20 квітня. Пам’ятні дати
10:36 ВР покращила соцзахист іноземців, які служать у ЗСУ
10:35 В ООН вимагають забезпечити безпеку на фільтрувальній станції в Донецьку
10:34 ВПС США виділять майже мільярд доларів на розробку гіперзвукової ракети
10:34 Названі 100 найвпливовіших людей світу за версією Time

   Анонси
Запрошення на прес-ланч: «Нобелівська» премія для українських вчителів 2018 у Львові...
19-04-2018, 12:11  >>> 
Відкриття виставки "Сучасний живопис з колекції Андрія Супруненка" відбудеться 12 квітня...
12-04-2018, 12:33  >>> 
Репертуар у квітні театру ім. Лесі Українки...
12-04-2018, 12:17  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования