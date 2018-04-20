Названі 100 найвпливовіших людей світу за версією Time Суспільство | 20-04-2018, 10:34 0 147 Американський журнал Time опублікував свій традиційний список 100 найвпливовіших людей світу за минулий рік.

Про це йдеться на сайті видання, повідомляє 24 канал.



Так, в категорію "Лідери" цього року потрапили такі персони, як головний виконавчий дизайнер Microsoft Сатья Наделла, президент США Дональд Трамп, принц Гаррі, його наречена Меган Маркл, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Голова КНР Сі Цзіньпін, глава КНДР Кім Чен Ин, президент Франції Еммануель Макрон та інші. Що цікаво, вперше за останні роки в цій категорії відсутній президент Росії Володимир Путін.



У категорії "Митці" найвпливовішими стали кіноактори Ніколь Кідман, Г'ю Джекман, Галь Гадот, режисер Гільєрмо дель Торо, телеведучий Джиммі Кіммел, а також 14-річна актриса Міллі Боббі Браун та інші.





У списку "Ікон" варто відзначити таких зірок, як Дженніфер Лопес, Ріанна, співачка Кеша та інші.



У категорію "Титани" увійшли тенісист Роджер Федерер, телеведуча Опра Вінфрі, мільярдер Ілон Маск та інші.



Ще одна категорія "Новаторів" цього року наповнилась такими особами як актриса Тіффані Хеддіш, реп-співачка Cardi B, сноубордистка Хлоя Кім та інші.