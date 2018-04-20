ВР покращила соцзахист іноземців, які служать у ЗСУ Суспільство | 20-04-2018, 10:36 0 138

ВР покращила соцзахист іноземців, які служать у ЗСУ

Іноземці або особи без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності на тих самих умовах, що й військовослужбовці-громадяни України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за внесення відповідних змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" проголосували 250 депутатів.



«На іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову службу у Збройних силах України за контрактом, поширюються умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбачені для військовослужбовців – громадян України та членів їх сімей», - йдеться в ухваленому законі №6689.





Представник Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник наголосив, що цей документ спрямований на поліпшення «соціального захисту іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України».



Згідно з документом, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.