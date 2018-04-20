Статус біженця у ЄС торік отримали майже 540 тисяч людей - Eurostat Суспільство | 20-04-2018, 10:40 0 194 Статус біженця в країнах ЄС у 2017 році отримали 538 тисяч осіб, що на 25 відсотків менше, ніж роком раніше.

Такі дані оприлюднило 19 квітня статистичне відомство ЄС Eurostat, повідомляє DW.



"Країни Європейського Союзу в 2017 році надали статус біженця близько 540 тисячам прохачів притулку. Це на чверть менше, аніж роком раніше", - йдеться у повідомленні.



За даними Eurostat, понад 175 тисяч осіб, або третина прохачів, котрі отримали статус біженця - громадяни Сирії. Майже 70 відсотків з них отримати притулок у Німеччині. Далі йдуть громадяни Афганістану (понад 100 тисяч осіб, або ж 19 відсотків) та Іраку (понад 64 тисячі осіб - 12 відсотків). Менша кількість осіб, котрі отримали статус біженця в ЄС, походять з Еритреї та Ірану (по 5 відсотків) і Сомалі (4 відсотки).



Згідно з даними Eurostat, найбільше клопотань про надання притулку задовольнили в Німеччині (325 400), що становить 60 відсотків від загальної кількості в ЄС. За ФРН йдуть зі значним відставанням Франція (40 600), Італія (35 100), Австрія (34 000) та Швеція (31 200).



Громадяни України опинилися на першому місці за кількістю задоволених заяв про притулок у Польщі - в 2017 році в цій країні статус біженця отримали 280 українців. Поляки надали того року статус біженця також 115 росіянам.