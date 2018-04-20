20 квітня: народний календар і астровісник Суспільство | 20-04-2018, 10:49 0 199 Сьогодні Килини; обираймо між гречкою і горохом, коли нарешті прокинуться русалки і готуємо любовний напій.

Церква згадує нині мучеників Руфіна і Акилини, а з ними 200 воїнів, постраждалих за Христову віру. Наші пращури вважали, що на Килини наставав час пробудження русалок. Жінки йшли до річок і озер й кидали у воду жмутики полину, або якогось іншого торішнього освяченого зілля, аби коли настане час літніх купань, водяні красуні не залоскотали до смерті й не затягли в своє водяне царство.



Примічали: «дощ на Килини віщував гарний урожай на калину». Ввечері дивилися на зоряне небо, але обов’язково крізь вікно: якщо зірок було багато й вони ясно сяяли, то сподівалися на врожай грибів і ягід. Коли ж під ранок був приморозок, чекали на добрий урожай гречки. Тобто, позитивно мислячі українці в усьому бачили свій плюс: і в гожій погоді, і в негоді. Як не вродять ярі – вродять гриби і ягоди, якщо ні – буде гречка, не буде гречки – будемо їсти горох і т. д., і т. п. Щодо русалок, то вони ще сплять. Холодно. За сприятливої погоди можуть прокинутись лише на Трійцю.



З іменинами вітайте Георгія, Данила, Килину й Анастасію.



Сьогодні 6-ий місячний день. Так просто: місяць росте і наш енергетичний потенціал зміцнюється. В декого з’явиться нагода поліпшити свій матеріальний стан, соціальний статус, блиснути знаннями або здібностями. Не впустіть свого шансу: таке трапляється вкрай рідко, до того ж, удача любить спритних. Цієї доби добре починати стосунки «з чистого аркушу», а гарні сни, які вам снилися цієї ночі, можуть справдитись, якщо ви про них нікому не розкажете. День обіцяє бути насиченим на емоції та пристрасті наче класична італійська опера. Зовсім поряд підступність, зрада, вірність, сплески гніву, ревнощів і зізнання в коханні, а також сльози безсилля і сльози радості. Мелодраматичний мікс життя в усій його феєричній непередбачуваності та красі. Як там у Доніцетті: «Una furtiva lagrima-a-a…» Так, хіба що «одна сльозинка потайки». Від щастя.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1987 році: –2,1; а найтеплішим у 1943 - +28,5.