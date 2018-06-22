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На КПВВ "Мар’їнка" вилучено контрабанду на 530 тис, везли сумочки Chanel
|Суспільство | 24-05-2018, 10:27
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|На КПВВ "Мар’їнка" силовики вилучили контрабанду на суму понад 530 тис.грн
Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил
"Сьогодні, 23 травня, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" співробітниками спеціального підрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби спільно з працівниками прикордонної служби України, які залучені до складу Об’єднаних сил, під час поглибленого огляду автомобіля Kia Cerato виявлено брендові сумки та прикраси Chanel загальною вартістю 534 660 грн", - йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, пасажир автівки, мешканець Донецька, намагався приховано перевезти зазначений товар з тимчасово окупованої території України.
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