ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЯ З ВИПУСКНИКАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ Суспільство | 24-05-2018, 12:47 0 135

В рамках проведення "Ярмарку кар"єри" прикордонники Мукачівського загону спільно з заступником начальника відділу з добору у Закарпатській області зустрілись з випускниками та учнями Міжгірського професійного ліцею аби розповісти про переваги військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі.

З поміж інших учасників заходу, перед присутніми виступив офіцер-прикордонник, майор Манік Олексій Леонідович, який розповів про соціальні гарантії і пільги військовослужбовців Держприкордонслужби, а також можливість кар’єрного зростання та отримання освіти в навчальних закладах прикордонного відомства. Крім того військовослужбовці отримують кваліфіковану медичну допомогу у лікувальних закладах прикордонного відомства, а під час захворювання мають право на оплату тимчасової непрацездатності у розмірі 100% посадового окладу незалежно від страхового стажу. До того ж, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням одноразової грошової допомоги на оздоровлення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів.

На останок прикордонники продемонстрували свою техніку та роботу службової собаки Ніки, спеціально натренованої на виявлення зброї та боєприпасів. Ніка потішила присутніх своїм вмінням знаходити заборонені матеріали.

Усім охочим стати прикордонником варто знати, що на військову службу за контрактом залучаються особи віком від 18 до 40 років, які мають повну середню, середньо-спеціальну або вищу освіту. Для більш детальної інформації слід звернутись за телефоном: :0313121261, 0679540077, 0673124256, 0955691236, 0663484710, або за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

