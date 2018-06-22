На Львівщині стартувала конференція про соціальну роботу Суспільство | 24-05-2018, 15:09 0 193

Сьогодні, 24 травня, розпочала свою роботу ІV Міжнародна науково-практична конференція "Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток".

Участь у дводенній конференції беруть Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, науковці та експерти з України, Бельгії, Польщі, Словаччини та представники громадських організацій, які обговорять майбутнє соціальної сфери в Україні, виклики, перспективи та можливості.

«Ми живемо в період трансформації, реформ та різних змін. Сьогодні серед основних питань державної політики – підтримка сім`ї безпеки і добробут дітей найважливіше. Ми зараз маємо працювати над цим, щоб, наші діти могли жити у власних сім`ях та зростати у батьківській любові. Розвиток соціальних послуг в громадах має допомогти укріплювати родини та зменшити відсоток дітей, що потенційно можуть потрапити в інтернати», - зазначив під час вітального слова Микола Кулеба.

Ключовим акцентом заходу будуть компетенції та навички «нових фахівців, нової системи», людей, які, мають безпосередньо на місцях втілювати соціальну політику, надавати послуги, супроводжувати, забезпечувати комфорт для усіх категорій населення.

