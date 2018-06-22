Працівники митниці вилучили понад тонну незадекларованого товару Суспільство | 24-05-2018, 15:14 0 177



Учора ввечері у пункт пропуску «Шегині» (Львівська обл.) у напрямку в’їзд в Україну смугою руху «зелений коридор» заїхав «MERCEDES Sprinter» під керуванням громадянина України. В такий спосіб він заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження. Під час митного контролю виникла підозра про можливе переміщення таких товарів. У зв’язку з цим автомобіль було виведено в спеціально відведене місце для проведення митного огляду. Там в багажному відділенні салону було виявлено товар, який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 434 обмежений до ввезення на митну територію України Зокрема 1025 кг сосисок, запаковані в поліетиленові упаковки вагою 1 кг кожна. Їх вартість буде встановлено додатково.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Сосиски вилучено. Справу скерують до суду.



