Підрахували: закарпатські митники виявили в меблях 135 500 пачок цигарок Суспільство | 24-05-2018, 15:18 0 192 Напередодні працівники Закарпатської митниці ДФС спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки органів ДФС Закарпаття та прикордонниками припинили на митному посту «Дяково» вивезення з України значної кількості тютюнових виробів.

Нагадаємо, що незаконно перемістити через кордон до Румунії тютюнові вироби намагався громадянин України вантажним автомобілем «Renault» з напівпричепом.

Під час аналізу поданих до митного контролю товаросупровідних документів, згідно яких із України в Румунію переміщувались меблі, прийнято рішення про проведення митного огляду транспортного засобу та вантажу. Відтак митники виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби, які знаходились в картонних коробках, замасковані під меблі.

Таким чином громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.

Складено протокол про порушення митних правил, нові меблі в розібраному виді, вартістю понад 426 тис. грн, 46 000 пачок цигарок торгової марки «Marble» та 89 500 пачок цигарок торгової марки «Jin Ling» без марок акцизного збору України, вилучено. Вартість тютюнових виробів встановлюється.

Варто зазначити, що цей факт порушення митного законодавства припинено, в тому числі, завдяки здійсненню керівництвом митниці організаційних заходів з реформування митного посту «Дякове», наслідком якого стала ротація його особового складу, зокрема, керівництва.

ДФС у Закарпатській області