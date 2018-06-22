Закарпатські митники знайшли в «MERCEDES –BENZ» 605 пачок прихованих цигарок Суспільство | 24-05-2018, 15:20 0 199

Сьогодні, 24 травня 2018 року, на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до країн ЄС тютюнових виробів.

Переміщував цигарки через митний кордон громадянин України на автомобілі «MERCEDES –BENZ SPRINTER» із іноземною реєстрацією, прямував у приватних справах до Італії.

Формою проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор». При усному опитуванні він заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду. Відтак, митники виявлені приховані від митного контролю товари сигарети – 300 пачок червоних «Marlboro», 270 пачок «Marlboro Gold», 20 пачок «Winston white» та 15 пачок «Winston blue». Всі тютюнові вироби українського виробництва та містять акцизні марки.

Цигарки були приховані у спеціально виготовленому тайнику, що знаходився у середині паливного баку.

Згідно з маркуваннями, наявними на упаковках виробника, загальна вартість виявлених тютюнових виробів становить майже 21 тис. грн. Водночас вартість транспортного засобу – понад 125 тис. грн.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

ДФС у Закарпатській області