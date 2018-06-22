В Ужгороді пройшов круглий стіл: «Реформування державної митної справи в Україні» Суспільство | 25-05-2018, 01:19 0 171

Фахівці Закарпатської митниці ДФС, спільно з науковцями юридичного факультету УжНУ, представниками Обласного об'єднання організацій роботодавців «Закарпаття», Територіального відділення «Асоціації платників податків України» у Закарпатській області та студентів найбільшого університету краю провели жваву дискусію під час круглого столу на тему: «Реформування державної митної справи в Україні». Захід проходив в рамках «Фестивалю науки» на базі Ужгородського національного університету.

Участь в цьому круглому столі є частиною системної діяльності, спрямованої на підвищення рівня обізнаності громадян, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо реформування роботи митниці та новацій митного законодавства.

За словами Лілії Дорофеєвої – начальника юридичного відділу Закарпатської митниці ДФС, кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УЖНУ» незважаючи на те, що зараз митниця орієнтується на надання якісного сервісу, вона не перестає виконувати контрольну функцію. Задача номер один, аби контроль був не нав'язливим і щоб громадяни та суб’єкти ЗЕД мінімально відчували на собі виконання фахівцями митниці контрольних функцій.

Учасники круглого столу говорили про митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення, систему управління ризиками у сфері митного контролю, розбудову перспективних пунктів пропуску у Закарпатській області, створення автомобільних сервісних зон, технічні засоби митного контролю, підготовку й підвищення кваліфікації співробітників митниці, можливість проходження практики студентів на митниці, боротьбу з корупцією.

Зважаючи на такий перелік питань, обмежений час, насичений та змістовний діалог, учасники дійшли висновку, що кожне з обговорюваних питань заслуговує на окремий «круглий стіл». Відтак домовились про можливість створення постійної діючої комунікаційної площадки Наприклад, дискусійний клуб. Участь у ньому зможуть брати митники, науковці (юристи, економісти, правники), представники суб’єктів зовнішнього економічної діяльності і генерувати зміни до законодавства, навчатись і навчати практичній його реалізації.

Варто зазначити, що співробітники Закарпатської митниці ДФС постійно беруть участь в подібних заходах та сприяють їхньому проведенню. Яскравим прикладом цього є «Митна школа», яка в цьому році проходила вже втретє, починаючи з 2016 року. Крім того, нещодавно, задля підвищення рівня правових знань майбутніх юристів та популяризації професії митника, фахівці митниці провели ознайомлення групи студентів-правників із практикою роботи митного пункту пропуску «Тиса».

ДФС у Закарпатській області