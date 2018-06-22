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МАЙЖЕ 11,5 КІЛОГРАМІВ ВИРОБІВ З БУРШТИНУ НЕ ПОТРАПИЛИ ДО ПОЛЬЩІ
|Суспільство | 25-05-2018, 08:40
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Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину.
Сьогодні в пункт пропуску «Рава - Руська», що на українсько-польському кордоні, прибув автомобіль марки «КІА» української реєстрації. Під час спільного огляду транспортного засобу прикордонники Львівського загону виявили в автомобіль мешканця Тернопільської області 11 кілограмів 300 г виробів з бурштину.
Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.
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