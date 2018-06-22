Прикордонники виявили в КПВВ «Майорське» телефони iPhone, смарт-годинники Apple на понад 155 тисяч гривень Суспільство | 25-05-2018, 14:08 0 210





Прикордонники разом з представниками інших підрозділів, діючи у складі Об’єднаних сил, продовжують запобігати незаконному переміщенню товарів через лінію зіткнення.



Так, учора під час огляду автомобіля в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське» прикордонники Краматорського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили приховані під обшивкою автомобіля мобільні телефони iPhone, смарт-годинники Apple та мобільні аксесуари в асортименті. Весь цей крам через лінію зіткнення намагався перемістити громадянин України, який прямував до тимчасово окупованої території України. Сума оцінки виявленого майна складає 155 тисяч гривень.



Громадянина та виявлені товари передано працівникам ДФС.