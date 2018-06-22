|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Держава виділить ОТГ кошти на придбання автомобілів для перевезення неповносправних
|Суспільство | 25-05-2018, 14:14
| 0 227
|
Кабінет Міністрів постановою №189 від 14.03.18 передбачив виділення коштів органам місцевого самоврядування, крім міст обласного значення та обласних центрів, на придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.
Для отримання спеціально обладнаних автомобілів необхідні певні умови, визначені постановою, зокрема:
– проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів;
– функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі – служба з перевезення), або наявність рішення про утворення її в поточному році;
– затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;
– меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими організаціями, спілками, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.
Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики . Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем є Фонд соціального захисту інвалідів.
«Завдяки можливості придбати за державні кошти автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю об’єднані територіальні громади зможуть ще краще дбати про тих, хто потребує уваги і турботи. Варто сказати, що деякі об'єднані громади нашої області уже підтримують малозабезпечених, одиноких, неповносправних людей похилого віку. Громади взяли на свої бюджети видатки по утриманню центрів з їх обслуговування, для чого створені комунальні підприємства, в яких діють швейні та взуттєві майстерні, перукарні та інші установи, які надають послуги цим людям», – зазначила консультант з фінансових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Ярослава Пишник.
|
|