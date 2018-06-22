Держава виділить ОТГ кошти на придбання автомобілів для перевезення неповносправних Суспільство | 25-05-2018, 14:14 0 227

Кабінет Міністрів постановою №189 від 14.03.18 передбачив виділення коштів органам місцевого самоврядування, крім міст обласного значення та обласних центрів, на придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.



Для отримання спеціально обладнаних автомобілів необхідні певні умови, визначені постановою, зокрема:



– проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів;



– функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі – служба з перевезення), або наявність рішення про утворення її в поточному році;



– затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;



– меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими організаціями, спілками, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.



Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики . Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем є Фонд соціального захисту інвалідів.



«Завдяки можливості придбати за державні кошти автомобілі для перевезення осіб з інвалідністю об’єднані територіальні громади зможуть ще краще дбати про тих, хто потребує уваги і турботи. Варто сказати, що деякі об'єднані громади нашої області уже підтримують малозабезпечених, одиноких, неповносправних людей похилого віку. Громади взяли на свої бюджети видатки по утриманню центрів з їх обслуговування, для чого створені комунальні підприємства, в яких діють швейні та взуттєві майстерні, перукарні та інші установи, які надають послуги цим людям», – зазначила консультант з фінансових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Ярослава Пишник.





