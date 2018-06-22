Працівники Львівської митниці ДФС митниці вилучили понад 200 мобільних телефонів. Суспільство | 25-05-2018, 14:20 0 230

Мобільні телефони та планшети, що були у використанні, різних моделей намагались ввезти без декларування.







24 травня 2018 року, в пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС заїхав транспортний засіб марки «MERCEDES-BENS SPRINTER» під керуванням громадянина України, 23-річного мешканця Вінниччини, із шістьма пасажирами. Водій задекларував лише особисті речі. Однак під час митного контролю транспортного засобу в боксі поглибленого огляду в його салоні було виявлено незадекларований товар: мобільні телефони та планшети, що були у використанні, різних моделей. Зокрема телефони Apple IPHONE, Nokia, SAMSUNG, SONY XPERIA тощо. Окрім того, було виявлено задні панелі до мобільних телефонів Apple IPHONE 6S, нетбук ASUS, 8 планшетів IPAD APPLE, планшет BLACKBERRY. Загалом 229 шт. Водій визнав, що всі ці речі належать йому. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу для розгляду скерують до суду.

