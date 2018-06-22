Прикордонники затримали крадені автівки та громадян Туреччини з підробленими паспортами болгар Суспільство | 26-05-2018, 14:24 0 269







Минулої доби співробітники Держприкордонсулжби на кордоні затримали автівки, які знаходилися в міжнародному розшуку, та громадян Туреччини з підробленими паспортами болгар.



Автівки виявили на кордоні з Польщею в пунктах пропуску «Ягодин» і «Смільниця». Зокрема, автомобілем «Мерседес» 2006 р.в. кордон перетинав наш співвітчизник. Під час перевірки спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що транспортний засіб розшукується через викрадення в Італії. А «Фольксвагеном» німецької реєстрації керував громадянин Польщі. На автівку 2004 р.в. також була інформація Інтерполу, її викрали в Німеччині. По даним фактам поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві, а автомобілі передано співробітникам Нацполіції у Львівській області.



Крім того, вчора в аеропорту «Бориспіль» прикордонники зупинили 3 громадян Туреччини, які рейсом з Тбілісі прилетіли в Україну. На прикордонний контроль вони надали паспорти громадян Болгарії, однак з’ясувалося, що вони підроблені. В документах була замінена інформаційної сторінки з установчими даними. Наразі іноземців повернуто рейсом з України.



