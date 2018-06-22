На Херсонщині горить 100 га лісу Суспільство | 29-05-2018, 07:44 0 108



У Херсонській області поблизу с. Раденськ на території лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 100 га.



Про це 28 травня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.



"За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства триває гасіння низової пожежі на площі близько 100 га у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає. О 20:20 гасіння пожежі авіацією призупинено на нічний час", - повідомили у ДержНС.

За даними облуправління ДСНС, пожежа виникла 28 травня близько 13:30 на площі близько 20 га з переходом у верхову пожежу.



"Станом на 18:00 гасіння на площі близько 100 га, з яких 50 га - верхового - ускладнювалося сильними поривами вітру", - повідомив начальник облуправління ДСНС Сергій Чорний.



При цьому він нагадав, що 27 травня о 13:25 у 3 та 4 кварталах Раденського лісництва Олешківського району було зафіксовано пожежу, яку станом на 18:00 локалізували на площі 25 га, 7 га з них - верхової пожежі.



28 травня станом на 10:00 тривали роботи з ліквідації пожежі - осередків тліючої лісової підстилки.



Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що 27-30 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.