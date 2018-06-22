Для учасників АТО проїзд в маршрутках й надалі безкоштовний Суспільство | 29-05-2018, 10:47 0 160

Зважаючи на звернення громадських організацій учасників АТО щодо впровадження надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту, Львівська обласна державна адміністрація вжила належних заходів щодо недопущення погіршення рівня соціального захисту учасників бойових дій.

Між Львівською обласною державною адміністрацією та автотранспортними підприємствами досягнено домовленостей щодо подальшого безкоштовного проїзду для учасників АТО.

«Проїзд на всіх видах транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах залишається для учасників бойових дій безоплатний. Це принципова позиція для нас, і ми вдячні перевізникам, які розуміють важливість такого рішення», - прокоментувала Наталія Кузяк, директор департаменту соціального захисту населення.

