Співробітники СУФР та УВБ припинили діяльність 2-х гральних залів в Ужгороді Суспільство | 29-05-2018, 14:46 0 122

Співробітники Слідчого управління фінансових розслідувань (СУФР) Головного управління ДФС у Закарпатській області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки (УВБ) територіальних органів ДФС у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, в ході проведених обшуків, припинили діяльність 2-х гральних залів, розташованих в м. Ужгород. Встановлено, що в цих залах організовувалось та здійснювалось проведення азартних ігор з використанням комп’ютерних симуляторів.

Обшуки проводились в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України за фактом зайняття невстановленими особами гральним бізнесом, а саме організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах.

За результатами проведених слідчих дій вилучено 34 монітори, 35 системних блоків, 13 флеш-накопичувачів, 1 відео-реєстратор, інша комп’ютерна техніка, чорнові записи та грошові кошти.

