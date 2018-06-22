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Співробітники управління внутрішньої безпеки зафіксували два зловживання службовим становищем
|Суспільство | 29-05-2018, 16:18
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За матеріалами управління внутрішньої безпеки 18 травня прокуратурою Закарпатської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях відносно посадових осіб митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС за ознаками злочинів ч.1 та ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.
Зокрема, в одному випадку працівник митного посту «Ужгород» здійснив митне оформлення та незаконний пропуск на територію України в режимі «транзит» транспортного засобу іноземної реєстрації для особистого користування. До баз даних митниці було внесено неправдиві відомості про водія, який на момент митного оформлення автомобіля перебував за межами митного посту. Відтак це призвело до втрати транспортного засобу з-під митного контролю.
Крім того, за матеріалами управління внутрішньої безпеки прокуратурою краю внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно посадових осіб цього ж митного посту за ознаками злочину ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем працівником митного посту. У матеріалах справи зазначається, що 14 травня 2018 року працівник митного посту здійснив митне оформлення та пропуск через державний кордон України в напрямку «виїзд з України» смуга руху «зелений коридор», транспортний засіб марки «Мітсубісі», в якому працівники митних органів Словаччини митного посту «Вишнє Нємецке» виявили значну кількість бурштину.
ДФС у Закарпатській області
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