За порушення митних правил валюту конфіскували у дохід держави Суспільство | 29-05-2018, 17:35 0 175



Працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС відстояли свою правову позицію в Апеляційному суді Львівської області.

Апеляційним судом Львівської області винесено рішення у справі про адміністративне правопорушення, яким скасовано рішення Галицького районного суду м. Львова та підтримано правову позицію митниці у справі про адміністративне правопорушення щодо громадянина України. 84 187 доларів США конфісковано в дохід держави.

Так, згідно з матеріалами справи, у грудні 2017 року громадянин України прямував з Республіки Польщі до України через митний пост «Рава-Руська» автомобілем «Volkswagen» смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час митного контролю він заявив про наявність у нього 10 000 євро та 84 187 доларів США. Також під час огляду автомобіля було виявлено 187 нових упаковок парфумів в асортименті.

Згідно з порядком, визначеним п.п.3,4 р.2 «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», «фізична особа-нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі». Згідно з нормами ст.366 МК України «Канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню».

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України валюти, у сумі, що значно перевищує розміри, встановлені смугою спрощеного митного контролю, без письмового декларування.

Відповідно до ст.471 МК України, таке порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, – також конфіскацію цих товарів.

Апеляційний суд Львівської області, дослідивши матеріали вказаної справи і заслухавши позиції сторін процесу, надав їм належну правову оцінку та скасував постанову Галицького районного суду м.Львова, притягнувши особу до адміністративної відповідальності, передбаченої санкцією статті 471 Митного кодексу України, із конфіскацією переміщуваної ним валюти.



