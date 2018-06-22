За порушення митних правил валюту конфіскували у дохід держави

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 22/06/2018 На території музею «Територія Терору» готують відкриті заходи про Голокост у Львові...>> New Cars Fest 2018: 7−8 липня на FESTrepublic відбудеться фестиваль нових автомобілів...>> В суботу у Львові — Олімпійський день: буде чимало майстер-класів, зарядка та забіг...>> Свято музики у Львові 2018 (програма)...>> Під час проведення Leopolis Jazz Fest трамваї № 1, 3, 8 та 9 курсуватимуть до 01.00 год...>> На території Простору Синагог покажуть документальну стрічку про повстання у Варшавському гетто...>> Нові правила розмитнення авто...>> 20 червня: народний календар і астровісник...>> Вчені з'ясували, що змушує Венеру обертатися швидше...>> ООН оголосила про рекордну кількість переміщених осіб у 2017 році...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Бюджет і пріоритети: як у погоні за симпатією виборців депутату не втратити здоровий глузд...
 >>> 
Війна стосується нас усіх. Майбутній Донбас, за який варто поборотися, - Юрій Кужелюк...
 >>> 
Клімкін в ООН: Політичні вбивства це одна з тактик РФ з дестабілізації України...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Лівії впіймали одного з лідерів «Аль-Каїди»...
18-06-2018, 12:24  >>> 
ЧЕРГОВУ СПРОБУ ТЮТНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
18-06-2018, 12:19  >>> 
ВИКРАДЕНИЙ В НІМЕЧЧИНІ АВТОМОБІЛЬ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
18-06-2018, 12:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
ВООЗ визнала ігрову залежність психічним розладом...
19-06-2018, 10:52  >>> 
Харківські військові медики винайшли диво-магніт для проведення операцій...
15-06-2018, 09:54  >>> 
Гніздичівська ОТГ першою з громад Львівщини підписала угоду з Національною службою охорони здоров'я...
11-06-2018, 14:43  >>> 
Одежда оптом по Дропшиппингу https://vsestilno.com.ua/dropshipping/.

За порушення митних правил валюту конфіскували у дохід держави

Суспільство | 29-05-2018, 17:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 175 175    


Працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС відстояли свою правову позицію в Апеляційному суді Львівської області.
Апеляційним судом Львівської області винесено рішення у справі про адміністративне правопорушення, яким скасовано рішення Галицького районного суду м. Львова та підтримано правову позицію митниці у справі про адміністративне правопорушення щодо громадянина України. 84 187 доларів США конфісковано в дохід держави.
Так, згідно з матеріалами справи, у грудні 2017 року громадянин України прямував з Республіки Польщі до України через митний пост «Рава-Руська» автомобілем «Volkswagen» смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час митного контролю він заявив про наявність у нього 10 000 євро та 84 187 доларів США. Також під час огляду автомобіля було виявлено 187 нових упаковок парфумів в асортименті.
Згідно з порядком, визначеним п.п.3,4 р.2 «Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», «фізична особа-нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі». Згідно з нормами ст.366 МК України «Канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню».
Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України валюти, у сумі, що значно перевищує розміри, встановлені смугою спрощеного митного контролю, без письмового декларування.
Відповідно до ст.471 МК України, таке порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, – також конфіскацію цих товарів.
Апеляційний суд Львівської області, дослідивши матеріали вказаної справи і заслухавши позиції сторін процесу, надав їм належну правову оцінку та скасував постанову Галицького районного суду м.Львова, притягнувши особу до адміністративної відповідальності, передбаченої санкцією статті 471 Митного кодексу України, із конфіскацією переміщуваної ним валюти.
   Новини по темі: Суспільство
20 червня: народний календар і астровісник...
20-06-2018, 10:21  >>> 
Вчені з'ясували, що змушує Венеру обертатися швидше...
20-06-2018, 10:19  >>> 
20 червня. Пам’ятні дати...
20-06-2018, 10:15  >>> 
Гуманітарна ініціатива «Допомога Схід», прибула із Франції на Донбас - ООС...
20-06-2018, 10:14  >>> 
Синоптик на сьогодні обіцяє спеку...
20-06-2018, 10:08  >>> 
Українські школярі здобули 6 медалей на Олімпіаді геніїв...
19-06-2018, 10:51  >>> 
19 червня. Пам’ятні дати...
19-06-2018, 10:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Нові правила розмитнення авто...
20-06-2018, 14:16  >>> 
ООН оголосила про рекордну кількість переміщених осіб у 2017 році...
20-06-2018, 10:18  >>> 
США оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини...
20-06-2018, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
Клімкін вважає, що Угорщина може зняти блокування комісії Україна-НАТО...
19-06-2018, 10:47  >>> 
Ядерні держави збільшують витрати на озброєння...
18-06-2018, 12:30  >>> 
Сьогодні у Львівській міській раді немає монополії фракцій, - Юрій Кужелюк...
07-06-2018, 09:06  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Мер Львова зустрівся з мером Заліщик...
18-06-2018, 12:15  >>> 
За п’ять місяців 2018 року проведено 492 податкових перевірки на Львівщині...
18-06-2018, 12:14  >>> 
Практиканти на підприємстві: чи оформлювати трудовий договір...
18-06-2018, 12:10  >>> 
   СуспільствоСуспільство
20 червня: народний календар і астровісник...
20-06-2018, 10:21  >>> 
Вчені з'ясували, що змушує Венеру обертатися швидше...
20-06-2018, 10:19  >>> 
20 червня. Пам’ятні дати...
20-06-2018, 10:15  >>> 
   ВладаВлада
У Грузії вимагають відставки уряду, генпрокурор залишив посаду...
01-06-2018, 09:35  >>> 
Президент Італії дав згоду на формування уряду популістів...
01-06-2018, 09:32  >>> 
Кім Чен Ин захотів зустрітись з Путіним...
01-06-2018, 07:54  >>> 
   КультураКультура
Свято музики у Львові 2018 (програма)...
21-06-2018, 10:08  >>> 
Український брендинг Євробачення-2017 отримав Каннського лева...
20-06-2018, 10:16  >>> 
Зашків 2018 – розвиток інтелекту, тіла і духу...
18-06-2018, 12:13  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:13 На території музею «Територія Терору» готують відкриті заходи про Голокост у Львові
10:12 New Cars Fest 2018: 7−8 липня на FESTrepublic відбудеться фестиваль нових автомобілів
10:10 В суботу у Львові — Олімпійський день: буде чимало майстер-класів, зарядка та забіг
10:08 Свято музики у Львові 2018 (програма)
10:07 Під час проведення Leopolis Jazz Fest трамваї № 1, 3, 8 та 9 курсуватимуть до 01.00 год
10:01 На території Простору Синагог покажуть документальну стрічку про повстання у Варшавському гетто
14:16 Нові правила розмитнення авто
10:21 20 червня: народний календар і астровісник
10:19 Вчені з'ясували, що змушує Венеру обертатися швидше
10:18 ООН оголосила про рекордну кількість переміщених осіб у 2017 році

   Анонси
В неділю усіх запрошують на велике інклюзивне свято «Весело разом!»...
01-06-2018, 17:01  >>> 
IV Міжнародна конференція «Соціальна відповідальність бізнесу»...
01-06-2018, 14:25  >>> 
Львівська опера організовує святковий концерт до Дня захисту дітей...
01-06-2018, 00:48  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования