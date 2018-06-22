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Нові спортивні майданчики будуть збудовані на вулиці Патона у Львова за ініціативи депутата Львівської міськради

Суспільство | 29-05-2018, 19:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 244 244    
Ірина СЕРДЮК, депутат Львівської міської ради, висунута на останніх виборах від політичної сили «Громадянська позиція» уже неодноразово зверталась до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виділити гроші на облаштування спортивного майданчика за адресою у Львові - вул. Патона, 13-19. Раніше за ініціативи депутата Від фракції «Громадянська позиція» уже було встановлено ряд дитячих та спортивних майданчиків на території вулиці Патона.

- Перший крок на шляху до здорового способу життя у цьому мікрорайоні зроблено. Депутатський корпус затвердив виділення грошей на виготовлення проектно-кошторисної документації вищезгаданого майданчика. Як мені відомо, Львівська міська рада має виділити нам кошти на реалізацію проекту. Але саме безпосередня забудова майданчиків уже відбуватиметься в наступному році. Хоча це вже маленька перемога, - відзначає Ірина СЕРДЮК.
Не секрет, що запорукою здоров’я є правильний спосіб життя. І однією з найважливіших складових є заняття спортом. Саме тому у нашому місті потрібно встановлювати щонайбільше дитячих та спортивних майданчиків, аби з раннього віку маленькі львів’яни знали як з користю проводити дозвілля.
Ірина СЕРДЮК представляє у Львівській міській раді округ №11. Це значна частина Львова. Зокрема, туди входить і вулиця Патона. За її словами, окрім інших об’єктів, які потребують негайного ремонту, варто виділити подвір’я між будинками 28 та 28а на цій вулиці.

- Йдеться про дорогу, яка веде до під’їздів та сам двір, - каже депутат Львівської міської ради. - Вони перебувають у жахливому стані, адже ремонтні роботи тут не проводили більш, ніж 55 років (відколи збудували будинок). В подвір’ї між будинками – суцільні ями та болото. Люди не можуть гарно відпочити у своєму дворі, хоч місцина там доволі затишна. Мешканці вищевказаних будинків звернулись до мене з проханням допомогти їм облаштувати прибудинкову територію. Це прохання я написала міському голові Львова.

«Третій рік я представляю у Львівській міській раді львів’ян. І весь цей час до мене звертаються мешканці будинків 28 та 28а, що на вул. Патона. Люди просять вирішити проблему відсутності асфальтного покриття внутрішнього подвір’я між зазначеними будинками.
Заявники переконують, що попри неодноразові звернення до посадових осіб Залізничної районної адміністрації жодних заходів щодо належного ремонту прибудинкової території вищезазначених будинків не вжито. Хоч зазначена прибудинкова територія перебуває у вкрай незадовільному стані, людям важко та небезпечно ходити подвір’ям».

Ірина Сердюк додає: сама уже неодноразово зверталась і в Залізничну райадміністрацію, і до відповідного заступника з житлово-комунальних питань, та щоразу їй відмовляли у ремонті цього подвір’я. Проте, депутат від «Громадянської позиції» резюмує: «Ми все ще сподіваємся на результативну співпрацю в цьому напрямі та ефективну взаємодію між учасниками процесу та людьми, які є відповідальними за належний стан асфальтного покриття у місті».
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