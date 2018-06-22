ПРИКОРДОННИЙ СОБАКА ДОПОМІГ ЗАТРИМАТИ ПОРУШНИКА КОРДОНУ Суспільство | 30-05-2018, 01:10 0 185



Порушника кордону, що спробував уникнути покарання разом із своїми поплічниками, допоміг затримати службовий собака, який догнав втікача.

Учора на ділянці відділу прикордонної служби «Селятин» прикордонним нарядом була виявлена група осіб, що вела спостереження за прикордонними нарядами. Так звані «фішкарі», аби уникнути адмінвідповідальності, вдалися до втечі. Не реагуючи та ігноруючи команди прикордонників, група осіб все ж таки сподівалася уникнути покарання.

Під час спроби одного із порушників подолати загороджувальний паркан, враховуючи значну відстань до втікача, прикордонником-кінологом, після попередження, було застосовано службового собаку, який і затримав правопорушника.

Враховуючи отримані ушкодження під час затримання, чоловіку була надана медична допомога.

На даний час з'ясовуються всі обставини правопорушення, а надалі матеріали будуть передані до суду, який і винесе покарання правопорушнику.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону

