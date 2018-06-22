Держдеп США підтримав вимоги Сенцова про звільнення РФ усіх заручників Суспільство | 30-05-2018, 07:53 0 153 Державний департамент США підтримав вимоги засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова щодо звільнення всіх українських заручників, яких утримує Кремль.



Про це йдеться в заяві прес-секретаря Державного департаменту США Гезер Нойєрт в Twitter.



"Крим - це Україна. Ми ніколи не визнаємо російські спроби анексувати Крим. Росія повинна звільнити більш ніж 60 кримських політв'язнів, включаючи Олега Сенцова (який з 14 травня голодує на знак протесту)", - заявили у зовнішньополітичному відомстві США.



14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.



28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.



Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.



За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.