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В ОБСЄ підтвердили загибель 107 мирних жителів на Донбасі з початку року
|Суспільство | 30-05-2018, 07:54
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|З початку 2018 року на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 100 тис. порушень режиму припинення вогню і 107 смертей мирних жителів.
Про це повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.
"З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинули в результаті артобстрілу, або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталися в квітні-травні", - поінформував Апакан.
За його словами, з початку поточного року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 тис. порушень припинення вогню.
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