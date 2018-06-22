НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ЧЕРЕЗ ТЮТЮНОВУ КОНТРАБАНДУ ЧОЛОВІК ПОЗБУВСЯ АВТІВКИ Суспільство | 30-05-2018, 09:11 0 145







Учора на кордоні з Румунією у 53-річного громадянина України вилучили автівку вартістю майже 95 тисяч гривень. Чоловік спробував незаконно провезти в Румунію 188 пачок сигарет. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Солотвино", куди прибув автомобілем марки "Форд" 2003 року випуску. Інформацію про ймовірне переміщення в даному авто тютюнових виробів прикордонники отримали від оперативних співробітників. Отож, нарядом було прийняте рішення про поглиблений огляд даного авто. Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили у запасному колесі та автомобільній аптечці 188 пачок сигарет марки "Кент".

Наразі тютюнові вироби вилучено.

Окрім сигарет, українець втратив й своє авто. Сума оцінки вилучених сигарет склала 6768 гривень, авто оцінено майже у 95 тисяч гривень.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

