4-річний хлопчик упав із 12 поверху, спершись на москітну сітку Суспільство | 30-05-2018, 09:15 0 157



У Святошинському районі Києва внаслідок падіння з вікна загинув 4-річний хлопчик



Трагедія сталася 29 травня на вулиці Гната Юри, повідомляє столична поліція.



"Дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям", – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці встановили, що хлопчик виховувався в нормальній багатодітній родині.



"На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей", – розповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у Києві Оксана Поплавська.



Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини.



Поліція кваліфікує подію як нещасний випадок.



Правоохоронці закликають батьків та рідних уважно слідкувати за своїми дітьми.



Поліцейські радять не залишати малечу у кімнатах із відчиненими вікнами чи балконом навіть ненадовго.



"Встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки, не розміщуйте біля вікна будь-які предмети і меблі інтер'єру, за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня", – рекомендують вони.



