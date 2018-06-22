Бойовики на Донбасі 36 разів порушили "тишу", поранені четверо бійців ООС​​​​​​​​​​​​​​ Суспільство | 30-05-2018, 14:22 0 117

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою та відзначалася відносним зменшенням інтенсивності бойових дій.



Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС.



"Російсько-окупаційні 36 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них 9 разів застосовували важке озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцеве, Південне. Не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на Маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине.



Четверо українських бійців отримали поранення. Пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує, повідомили у штабі.

