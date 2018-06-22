18 нелегальних мігрантів через Львівщину пробиралися в країни Європи Суспільство | 30-05-2018, 14:37 0 112 18 нелегальних мігрантів через Львівщину пробиралися в країни Європи



Цієї ночі співробітники Держприкордонслужби на Львівщині затримали велику групу нелегальних мігрантів. «Мандрівники», серед яких були жінки і діти, пробиралися в країни Європи.

Про появу в прикордонні невідомих осіб азіатської зовнішності, які рухалися в бік кордону, прикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону довідалися завчасно.

Відразу на місце виїхала група реагування, а ділянку кордону прикрито додатковими нарядами. Крім того, прикордонники повідомили сусідні підрозділи і колег з Прикордонної варти Польщі.

Невдовзі у ході пошукових заходів прикордонники виявили 18 осіб. У більшості затриманих відсутні будь-які документи, що посвідчують особу. Охоронці кордону з’ясували, що 16 нелегалів є громадянами Іраку, а 2 – громадяни Туреччини. Крім того, серед «мандрівників» знаходилося 4 жінки та 2 дітей.

Наразі проводяться фільтраційні заходи та встановлюються всі обставини їхньої незаконної подорожі.



