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Поблизу державного кордону прикордонники виявили вибухові пристрої
|Суспільство | 30-05-2018, 16:03
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Прикордонники Луганського загону, що діють у складі операції Об’єднаних сил, під час виконання службових обов’язків виявили вибухові пристрої.
В районі населеного пункту Широкий поблизу державного кордону військовослужбовці зафіксували натягнутий металевий провід, який, імовірно, веде до вибухового пристрою. А поруч із залізничною станцією Ільєнко, неподалік від лінії зіткнення, прикордонники виявили гранатометний постріл «ВОГ – 25». Крім того, біля населеного пункту Красна Талівка, правоохоронці знайшли вибуховий пристрій схожий на танкову міну «МОН-50».
Усі вибухові пристрої були розміщені невідомими особами на невеликій відстані від маршрутів прикордонних нарядів та могли використовуватись диверсійно-розвідувальними групами.
По фактам виявлення небезпечних предметів поінформовано представників Нацполіції у Луганській області.
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