Поблизу державного кордону прикордонники виявили вибухові пристрої Суспільство | 30-05-2018, 16:03 0 159







Прикордонники Луганського загону, що діють у складі операції Об’єднаних сил, під час виконання службових обов’язків виявили вибухові пристрої.



В районі населеного пункту Широкий поблизу державного кордону військовослужбовці зафіксували натягнутий металевий провід, який, імовірно, веде до вибухового пристрою. А поруч із залізничною станцією Ільєнко, неподалік від лінії зіткнення, прикордонники виявили гранатометний постріл «ВОГ – 25». Крім того, біля населеного пункту Красна Талівка, правоохоронці знайшли вибуховий пристрій схожий на танкову міну «МОН-50».



Усі вибухові пристрої були розміщені невідомими особами на невеликій відстані від маршрутів прикордонних нарядів та могли використовуватись диверсійно-розвідувальними групами.



По фактам виявлення небезпечних предметів поінформовано представників Нацполіції у Луганській області.