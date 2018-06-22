В рамках проведення Дня захисту дітей діти працівників Львівського управління відвідали «солодку» фабрику «Світоч» Суспільство | 30-05-2018, 17:25 0 191

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей - прекрасне свято радості та одвічної надії. Перший Міжнародний день захисту дітей був проведений в 1950 році. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності.

В Україні День захисту дітей встановлено відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається щорічно, також 1 червня.

Львівське управління Офісу ВПП ДФС, в рамках святкування Дня захисту дітей, для дітей працівників організувало екскурсію на Львівську кондитерську фабрику «Світоч». Екскурсії на фабрики Львова - це не новинка і не просто демонстрація підприємствами своїх виробничих потужностей. Це данина традиціям, які дуже шанують в стародавньому місті. Фабрика «Світоч»- солодкий символ міста Львова. Візит туди - це мрія для дітей та дорослих. Діти побачили як працює найстаріше підприємство в Україні (працює з 1882 року). Щоб відвідати виробничі цехи гостей одягли в стерильні халати, бахіли і шапочки. Спочатку дітей запросили на дегустацію солодкої продукції. Наступними для огляду були цехи де виробляють, складають в коробки різноманітні цукерки. Крім того, малеча мала можливість безпосередньо ознайомитись з процесом виробництва улюблених ними вафель. Задоволені, щасливі від побаченого діти резюмували – сьогодні найкращий, найцікавіший день. Але, на завершення, щоб доповнити позитивними емоціями день, на дітей чекала Піца-Паті.



Начальник Львівського управління

Офісу ВПП ДФС Н.Т.Багмет

