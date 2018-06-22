Львівщина співпрацюватиме із ОБСЄ в питанні протидії торгівлі людьми Суспільство | 30-05-2018, 17:30 0 176

Сьогодні, 30 травня, голова облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся зі Спеціальним представником і координатором з питань боротьби з торгівлею людьми Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мадіною Джарбуссиновою.

В межах зустрічі сторони порушили питання щодо шляхів співпраці української влади з ОБСЄ в питаннях боротьби з торгівлею людьми.

«Питання запобігання торгівлі людьми – важлива складова діяльності української влади. Те, що відбувається на окупованій території, має бути засуджено усім цивілізованим співтовариством. Інший ракурс проблематики – трудова експлуатація. Це питання перебуває в постійному полі зору тут, на Львівщині. Тож розуміння проблеми та спільна робота із місією ОБСЄ обов’язково дасть позитивні результати», - наголосив Олег Синютка.

Під час розмови Мадіна Джарбуссинова ознайомила очільника області із векторами роботи спостерігачів та наголосила на необхідності підвищувати обізнаність громадян та фахівців у протидії торгівлі людьми у будь-яких проявах.

«Протидія торгівлі людьми – це глобальна справа. У цьому контексті важливо збільшити кількість та якість тренінгів, навчання та обміну досвідом між фахівцями, а також якомога більше поширювати інформацію серед населення щодо можливих ризиків», - наголосила Мадіна Джарбуссинова.

Окрім того, сторони обмінялися думками щодо відповідальності бізнесу у протидії торгівлі людьми та спільного моніторингу діяльності кадрових агентств, які пропонують громадянам Львівщини роботу за кордоном.

