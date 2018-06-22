Водія, що відмовився безкоштовно перевозити дітей загиблого бійця АТО, покарають Суспільство | 30-05-2018, 17:31 0 150

Керівництво Львівського АТП 14631 попросило вибачення за ганебний випадок, який стався із дітьми загиблого учасника АТО з Луцька Романа Луцюка.

Нещодавно водій вище зазначеного АПТ відмовився безкоштовно перевозити дітей учасника АТО згідно з посвідченням сім’ї загиблого.

Відтак, керівництво підприємства, що надає послуги із перевезення пасажирів, у телефонній розмові вибачилось перед дружиною загиблого Героя Тетяною.

Окрім того, до водія буде вжито заходів дисциплінарного стягнення.

Львівська обласна державна адміністрація просить мешканців та гостей повідомляти про подібні факти, зателефонувавши на «гарячу лінію» 112.

